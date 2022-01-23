東森(2614)國際旗下轉投資東森購物合併草莓網2021全年合併稅前淨利達21.6億元，較去年同期成長27.6%，全年EPS達17.7元，超越2020年的14.11元。

東森購物董事長王令麟表示，回顧2021年全球經濟受疫情影響，而東森購物獲利仍能屢創新高，全年EPS達到17.7元，獲利能力已穩居國內第二大電商，其中最重要的是網路業績的成長，從2020年72億營收到2021年106億元，年成長率達到47%，2022年網路通路要挑戰240億元，加上電視、電話行銷及草莓網，東森購物今年全年將挑戰456億元營收目標。

2021年東森購物交出漂亮成績單，三項策略奏效帶動獲利大幅成長，第一箭以多元通路並進模式穩定經營，第二箭積極開拓自營商品項目，第三箭善用大數據經營。東森購物除了既有網路、電視、電話行銷通路，另外透過併購草莓網強大美妝供應鏈、併購熊媽媽買菜網補強生鮮商品線上通路，完整新零售佈局，讓營收穩定成長。

東森購物積極發展「好吃、美麗、健康」的生態圈，運用AI與會員大數據導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市服務，目前東森幣發行已超越205億元，未來將持續舉辦東森幣行銷活動。

展望2022年，東森購物對上半年零售業績樂觀看待，除了網路業績可望持續攀升外，東森購物今年的策略佈局，首先看好寵物市場，將與異業合作開展複合式店面，導入新客源，另外持續開發自營商品，力拚獲利提升再翻倍。