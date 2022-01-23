大陸女童藍妮妮皮膚白皙，有著圓潤水靈的大眼睛、睫毛捲翹，還有一頭烏黑的長髮，精緻漂亮的外型讓她在抖音上吸引超過199萬名粉絲，然而藍妮妮其實患有罕見疾病「腦內鐵沉積性神經系統退化症6型」，如今6歲了還不會說話，未來還將伴隨智力退化，最後可能成為植物人。

藍妮妮在抖音上擁有199萬粉絲。(影片來源/YouTube/藍妮妮是地球的)

根據《新京報》報導，大陸合肥女童藍妮妮從出生就長得很漂亮，眼睛大、睫毛長、皮膚白，就連護士都誇獎她好看，但父母越養越察覺孩子的不對勁；半歲時，藍妮妮被診斷為發育遲緩；1歲多時，被診斷出患有自閉症；之後又做了基因檢測，結果顯示她患有腦內鐵沉積性神經系統退化症6型（NBIA 6），這是一種罕見疾病，患病率低於百萬分之一，隨著患者年齡增長，可能出現運動障礙、認知倒退或精神行為改變。

如今6歲的藍妮妮智商和1歲多的孩子一樣，她不會喊「爸爸媽媽」，也不會說話，甚至還在使用尿布。儘管外出時，都有人會因為藍妮妮可愛的長相，忍不住回頭多看她幾眼，有些人還會出聲誇獎：「真好看」，但每次聽到這種話，作為母親的夏珂心裡總是酸酸的，她透露自己在懷孕時，曾在小本子上許願，希望自己生的是個皮膚白、雙眼皮的孩子，雖然這些條件都實現了，但夏珂卻十分後悔，竟忘了許下最重要的「健康」。

北京大學第一醫院小兒神經科醫生吳曄介紹，在全球範圍內有關NBIA 6的報導少於10例，這種疾病最主要的特徵，就是大腦基底核、黑質部位有鐵沉積，每個患者退化的時間早晚、速度也都不一樣，有的會在6個月到3歲之間發生，有的則是成年後才發病，而且目前世界上還沒有針對NBIA 6病因的治療方法，只能對症治療，並做一些行為訓練，改善患者的狀況。

藍妮妮的狀況讓粉絲們相當心疼，不少人紛紛寄禮物、送物資給她，社群平台也曾主動打電話詢問，是否需要幫忙募款，不過夏珂害怕引起不必要的爭議，婉拒了對方的好意。所幸在父母有愛且耐心的照顧之下，藍妮妮有了些許進步，還主動親了爸爸一下，讓他們很感動，雖然未來還有很多未知數，但現在也只能走一步算一步，努力陪伴孩子長大。