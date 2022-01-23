《每日鏡報》(Daily Mirror)21日報導，一名過去曾經犯下兩起殺人罪的男子，將屍體分解後料理煮來吃，手段極其兇殘。19日他成功逃獄在街上用棍棒攻擊一名婦女，目前嫌犯已被警方押回獄中，至於他是如何成功逃脫的原因還在調查釐清中。

未具名婦女稱當時正在市中心附近遛狗，走到一半突然有人用棍子打了她的後腦勺，嚇了她一大跳，幸好經過的路人急忙上前拯救並將歹徒趕走。而事後該女子才被告知襲擊他的人正是一名有前科紀錄、既冷血又殘暴的食人魔。

報導指出，嫌犯為34歲男子藍波(Jeremy Rimbaud)，過去曾在阿富汗服役。2011年，他當時正在前線作戰對抗恐怖組織塔利班，直到6月結束部隊任務自阿富汗返回法國。同年11月，就在法國當地努揚鎮(Nouilhan)隨機砍殺一位高齡90歲的老農夫佩德比道(Leopold Pedebidau)，更誇張的是，他還將屍體劈成兩半，並割下死者的舌頭和心臟拿去料理白腰豆(常見於美、英式料理)。

事實上，手段殘暴的藍波曾被診斷患有「精神分裂症」，報導指出原因可能跟當年在阿富汗作戰導致創傷後休克有關。那時他和其他同梯法國士兵一起服用了一種麻醉藥品氯胺酮(Ketamine)，現代俗稱「K他命」，為的是面對同樣冷酷的塔利班組織，氯胺酮給足士兵們勇氣與信心應付隨時喪命的可能。而他的律師則稱藍波是阿富汗戰爭的受害者。

消息人士透露，藍波更涉嫌犯下第二起殺人罪，當地居民都稱他為「庇里牛斯山食人族」（The Cannibal of the Pyrenees）。那次他試圖用鐵棍置人於死地，對象也是一名農夫。至於為什麼都只針對農夫，他只說:「我腦中有個聲音叫我去殺他。」