楊婦將證件順利送到女兒手上，放下心中大石，不斷誇讚黃員相當熱心，真的是人民保母的楷模。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名楊姓婦人因女兒22日參加大學學測前夕，發燒上吐下瀉，當天進考場前被要求需身分證件及快篩證明，由於進考場只剩最後10分鐘，婦人騎車前往得花15分鐘，楊婦急奔新興分局求助，警方火速駕警車鳴笛載楊婦，順利將證件送到女兒手上，楊婦事後在臉書發文感謝「人生第一次坐警車，感動到哭出來」。

警方指出，楊姓婦人於22日上午8時55分許，焦急地跑進五福二路派出所，向警方表示，她的女兒當天在道明中學考大學學測，因女兒前一天上吐下瀉還發燒掛急診，進入考場前，被要求須有陰性快篩證明和身分證件，由於女兒一出院就趕赴考場，身分證件放在家中，女兒來電後，眼見只剩10分鐘考場鈴聲就響起，她騎車去得花15分鐘，請求警方協助。

五福所警員黃偉智聽聞後，火速鳴警笛駕車將楊婦載至考場，楊婦順利將證件送到在考場門口焦急等候的女兒手上。讓楊婦放下心中大石，不斷誇讚黃員相當熱心，真的是人民保母的楷模。

楊婦事後在臉書以「人生第一次搭警車做副駕駛座上，感動到哭了出來，向人民保母致敬」為題發文，感謝警方協助，有網友附和稱讚「好棒的人民保母」、「人民保母值得依靠」。