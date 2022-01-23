Omicron攻陷台灣，台灣昨（22）日一次暴增82例本土新冠病例，英國《衛報》（Guardian）指出，台灣新冠零容忍政策受到挑戰。

台灣Omicron本土疫情擴大，尤其華碩集團子公司亞旭電腦桃園廠一夜篩出63人確診引關注，《衛報》22日報導，亞旭電腦工廠疫情爆發，挑戰台灣的新冠零容忍政策。

報導指出，台灣嚴格控管邊境，少數符合資格的人士入境後還要經過14天隔離檢疫、7天自主健康管理，期間要多次進行病毒檢測。不過隨著Omicron席捲全球，台灣境外移入病例仍暴增。

近期台灣疫情南北兩頭燒，桃園機場、高雄都有群聚案例，目前桃園機場的疫情已經趨緩。

報導指出，雖然政府未正式宣布，但是台灣實際上採取新冠零容忍政策，讓台灣在大部份疫情期間仍保持相對沒有疫情的狀態。最大一次疫情爆發是在2021年下半年，數千人感染Alpha變異株，導致逾800人病歿，以及屏東爆發Delta小規模群聚，不過最終疫情仍停歇，回復到每日加零的狀態。

這幾個月來，台灣的疫苗接種率也提升，開始施打加強針。有鑑於亞旭電腦移工群聚疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨日表示，超過73%移工已完整接種疫苗。

報導也提到台灣政府及企業去年疫情期間就因為移工待遇差備受批評，數千人被要求留在擁擠的宿舍中，令人擔心染疫風險因此提升，和台灣員工相比，移工面臨的限制也更為嚴格。

勞動部昨日建議聘僱50名以上移工的公司全面進行快篩，另外春節期間，也建議雙北、桃竹苗地區的企業盡量不要讓移工外出，生活必需品由雇主或仲介公司供應，若要外出，必須配戴口罩及保持社交距離。相較之下，政府僅建議一般民眾出遊時要多加注意，並未額外實施限制。

《衛報》指出，更具傳染力的Omicron為還在採取新冠零容忍政策的地區帶來挑戰。香港一處社區至少發現75例病例，在這波疫情下，香港政府重新實施社交防疫措施，在發現寵物店倉鼠帶有病毒後，更下令全面撲殺境內2000多隻倉鼠，引發爭議。

大陸目前有7個省發現Omicron病例，地方政府相繼祭出嚴格措施，令人驚訝的是，儘管尚未檢測出病例，哈爾濱昨日宣布，作為春節前預防措施，自24日起，將對全市約1000萬市民進行病毒檢測。