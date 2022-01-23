新春拜年拱手不握手 盧秀燕：市長十萬個小紅包透過幼兒園發放

受到國內疫情南北齊燒及瞬息萬變影響，台中市長盧秀燕今天上午到南屯區萬和宮參拜，並宣布台中市宗教活動防疫相關規範。盧秀燕說，新春拜年拱手不握手、下週恢復廟宇「影像即時通」，民眾到廟宇參拜前先看影像調整時間，市長每年發放十萬個小紅包，今年將透過教育系統由各公私立幼兒園來發放，大家確實遵守、落實防疫，守護台中維護市民的安全。

「拱手不握手！」盧秀燕指出，過年期間親友互訪避免疫情擴散，以拱手取代握手祝福。為防堵疫情宗教集會活動人數逾500人，須提報防疫計畫，並經舉辦地點的地方政府同意後才能辦理。

盧秀燕說，民眾進入宗教場所後禁止飲食，宗教場所如有供應平安湯圓或其他餐點者，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，並禁止於活動現場分裝；春節期間各地大小活動不斷，呼籲民選公職人員、政府官員勿跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。

因應疫情變化難測，台中市政府原超前部署首創的「宮廟即時看」視訊服務，將於本周恢復上線，民眾出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可以線上查看即時看連線宮廟現場人潮，方便大家分散人流，降低感染風險，有效分散參拜流量，避免人潮群聚，降低病毒傳播風險。

盧秀燕指出，往年農曆新年期間她都會安排前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包與民眾分享喜氣。因國內新冠肺炎疫情趨嚴，中央昨日也宣布停辦易聚集擁擠人潮，且難以維持社交距離的宗教集會活動，如繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，台中市配合中央防疫指導原則，決定取消原訂初一、初二春節宮廟市長發放小紅包行程，降低人潮群聚風險，並預計年後轉發至全市各公私立幼兒園孩童，守護市民健康安全。

民政局長吳世瑋強調，即日起至2月15日止，請各宗教團體務必配合此次春節期間宗教場所、活動加嚴防疫措施，包括宗教場所相關人員須接種2劑疫苗；停辦搶頭香等活動；人流須管控；禁止飲食與現場分裝食物；非同住家人者住宿須1人1室；籤筒、供盤禁止提供，筊杯須清消，並建議民眾自備祭祀器具等，共同為防疫努力。