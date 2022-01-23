YouTube頻道「Pan Piano」是由一名女性鋼琴師小P經營，儘管她入鏡都不露臉，但精湛的琴藝和火辣的好身材，狂吸302萬人訂閱，人氣非常高。近日，PTT鄉民瘋傳疑似小P過去的正臉照，馬上引爆網熱議，「Pan Piano」官方臉書「小p的音樂工房」也很快地更新最新貼文。

網友21日在PTT爆料Pan Piano以前已在早期的網站之個人介紹貼過全身照，將自己的長相曝光了，不知道為什麼大家都沒注意，還說只要把她的網址貼回Wayback Machince （網頁時光機）並拉回對應的年分，就能看到Pan Piano當初放在網站的照片。

果不其然，Pan Piano的兩張生活照就跳出來了，被大批網友讚美：「氣質妹子啦」、「這素顏超頂好嗎」、「蠻清秀的，就算沒PR99也有PR90+了吧」等，在網路上引起熱烈討論。

Pan Piano曾在個人網站露過臉。(圖／擷取自網頁時光機)

昨（22日）Pan Piano的官方臉書「小p的音樂工房」也更新貼文了，不過沒針對照片一事做出回應，僅按照慣例PO最新會員的限定影片訊息，同時放上一張穿著低胸衣服的露溝照，作風還是如此的神秘感。

有網友認為，Pan Piano不露臉才能繼續保持無限的想像空間，很懂得利用優勢在競爭激烈的YouTube闖出一片天；而她最近也把鏡頭從胸部改放在腿部，隱約露出神祕地帶，撩得男網友心癢癢。