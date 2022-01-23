民眾黨港湖區台北市議員擬參選人陳宥丞，與黨內其他市議員擬參選人合體比拚新春揮毫。對於本土疫情不斷升溫，陳宥丞也轉達攤商心情，他並指出，尤其餐飲業沒有再受創的本錢，希望政治能少口水、少謾罵，唯有團結一心才能真正為民服務，消弭對立。

民眾黨北市議員擬參選人，包括士林、北投黃瀞瑩和陳思宇；中山、大同林珍羽；中正、萬華吳怡萱；大安、文山張幸松和張志豪；松山、信義楊寶楨；南港、內湖陳宥丞，8人昨（22）日在內湖合體比拚新春揮毫，原預計與北市副市長黃珊珊合體，但因疫情嚴峻，黃珊珊臨時缺席。

陳宥丞在臉書分享心情，表示這是參選人首次合體，應景PK書法揮毫，沒想到大家都有備而來，筆韻各有特色，並強調民眾黨沒有地方派系，更不會將公家機關當成政黨機器，唯有努力團結才能讓民眾看見專業跟認真。

陳宥丞也感嘆，唯一遺憾的是即將過年，但本土疫情案例遽增，攤商表示非常擔心影響景氣，尤其餐飲業等行業沒有再受創的本錢；他認為，台灣還有許多正事要做，政治更該少口水、少謾罵，一起多寫字、多做事，唯有團結一心才能真正為民服務，消弭對立。

擔任副市長黃珊珊祕書的「學姐」黃瀞瑩，為全力投入選戰，預計在過年後請辭。她也透過臉書表示，很榮幸能在遞出辭呈後，將第一場新春揮毫活動獻給夥伴們，並喊話「未來我們還有10個月，要一起加油！」也提醒大家，打疫苗、戴口罩、勤洗手，是與病毒共存的關鍵，拜託大家放在心裡，不要忘記，保護好自己才能讓他人免於感染，別因一時方便，讓你我都背負確診風險。