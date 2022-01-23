台股21日跳空開低走低，收盤加權指數摜破「萬八」大關，週線收黑並大跌504.03點，創下2021年9月27日當週以來週線最大跌勢。外資也擴大賣超，外資21日單日賣超高達400億元，創去年8月19日以來單日最大賣超。在大型權值股中，鴻海(2317)、中鋼(2002)、統一(1216)和環球晶(6488)等都入列外資連6賣名單。

據統計，外資連續6個交易日賣超的個股包括：鴻海(2317)、中鋼(2002)、統一(1216)、環球晶(6488)、建舜電(3322)、大亞(1609)、旺矽(6223)、統一證(2855)、宏遠證(6015)、東陽(1319)、中興電(1513)、瑞昱(2379)、聚亨(2022)、東浦(3290)、美食-KY(2723)、新鋼(2032)等。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示，Omicron變種病毒傳染力驚人，歐美與亞洲各國確診人數快速增加，台灣本土確診案例也逐漸增加，加上美國確診人數近期仍維持85萬人的高峰水準，儘管Omicron變異株對大多數人較為溫和，致死率較低，但由於高傳播力意味著病患人數眾多，造成醫療資源不堪負荷，且現行全球各國接種加強針的人口比例仍低，疫情依舊有復燃風險，對於股市而言將會是負面影響因子之一。

儘管疫情復燃風險攪亂台股上漲步伐，但從總體經濟面觀察，台灣景氣出口動能依然強勁。周鉦凱分析，受惠於全球經濟穩定復甦，創新科技應用及數位轉型加速推展，以及產品漲價效應，去年12月國內出口總額達到407.2億美元，年增23.4%，其規模為歷年單月次高，更寫下出口連續18紅的紀錄，也是史上首次連續3個月出口規模破400億美元大關。

周鉦凱指出，全球經濟復甦持續是不爭的事實，但由於2022年一開年即受到新冠變種病毒的威脅，使得股票市場回測壓力湧現，不過隨著國際間疫苗施打情形逐漸普及，主要國家相繼推動基礎建設，經濟成長前景仍受看好，再加上國內資本設備進口擴大，預期今年台灣第1季出口依然有望延續走升態勢。

展望後市，周鉦凱認為，近期投資人面對長達11天的農曆春節假期，因國際市場變數加大，長假買盤明顯熄火，盤面觀望氣氛濃厚，指數持續高檔震盪；整體而言，目前類股輪動快速，短線上資金有轉往金融族群的態勢，顯示未來金融類股將會是市場升息下的一大受益者，資金明顯提前布局。