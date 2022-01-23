澳網男雙第1種子爆冷在第2輪出局，戰勝他們的是地主組合基瑞歐斯（Nick Kyrgios）／柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）。這場比賽之後根據基瑞歐斯在22日所說，對方的雙打教練和防護員非常生氣，揚言要在體育館把基瑞歐斯兩人揍一頓。

Mate Pavic is getting frustrated with the whole spectacle. This crowd and the atmosphere is electric. Kyrgios & Kokkinakis 7-6(8), 5-2 up. One game away from knocking out the No. 1 seeds & 3x major winners. #AusOpen pic.twitter.com/31u8QNqhho — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) January 21, 2022

基瑞歐斯推文寫道：「只是要告訴你們，昨天我雙打對手的教練和防護員威脅要在體育館裡動粗。網球是很軟的運動，因為我移動用球來打他們。」柯基納吉斯也回應說：「這太瘋狂了，他們以為這是UFC（終極格鬥聯盟）。」

不過真正激怒第1種子組合帕維奇（Mate Pavic）／梅克提奇（Nikola Mektic）是一些觀眾太沒品了。帕維奇說：「他們很吵鬧，非常吵。顯然他們幫澳洲人加油，稍微尊重一下對手和其他球員吧。我們昨天看到麥德維夫遇到相同的情況。我知道他們就是那樣，已經習慣了，但是他們可以展現一點尊重。」帕維奇／梅克提奇目前是世界最強男雙組合，他們拿下去年溫網冠軍，在東京奧運幫克羅埃西亞奪得雙打金牌。

俄羅斯名將麥維德夫（Daniil Medvedev）第2輪單打擊敗基瑞歐斯，比賽中不斷遭到觀眾噓聲伺候，特別是在第一次發球與二發之間，觀眾仍未停下噓聲。麥維德夫說他知道觀眾當然聲援地主球員，但是干擾到他發球比賽就有點欠缺尊重，他批評那些吵鬧的觀眾「智商低下」。不過下一輪對戰非種子的荷蘭選手時，澳洲觀眾又站在麥維德夫這邊，他還說「感覺自己和觀眾和好了」。