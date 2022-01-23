上班第一件事都在做什麼？一名網友在Dcard分享增加工作效率的方法，就是一上班就寫下今天要完成的項目，但回顧自己每天早上進辦公室第一件事就是吃早餐，要辦到實在太困難，因此好奇大家上班第一件事都在做什麼，對此，人回答上廁所、看新聞等，但有一名網友表示，每次坐在位子上都在懷疑自己為何坐在這裡，意外的答案讓網友們笑翻。

這名女網友日前在Dcard發文，發現要培養一上班就規劃好今天的代辦事項實在太難，因為自己上班第一件事習慣先吃早餐，邊吃邊看臉書、信箱等，因為血糖低沒辦法好好工作，一混就混到中午才開始專注上班，其他同事則是一到公司就先去搶廁所、買咖啡、消毒鍵盤等，其他團隊部門則一進辦公室就要準備開會，光聽到都覺得想哭。

對此，許多網友也分享自己公司一早上班的奇景，像是有同事一邊吃早餐、一邊看美劇等開會，還有人一早的行程一定要看新聞、股票，還有人上班就開始揪團訂午餐、飲料、裝水等。但也有人上班馬上進入工作狀態，「完全都在工作，8小時做好做滿的路過」、「都要提早到醫院準備，一上班就上戰場，上班8小時不吃不喝不上廁所是常態」、「一到單位上班就在忙了！根本連吃早餐的時間都沒有，羨慕還有時間吃早餐。」

但在這之中，有一名網友的回答卻超意外，「每次上班坐下後會都懷疑為何自己會坐在這裡」，讓網友看了忍不住笑翻。