吳宗憲與女兒Sandy在節目中大談婚事。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》25日晚10點將播出「我要結婚了！Sandy婚禮招募大會！」這主題讓29日即將舉行婚禮的準新娘Sandy看了都相當害羞，透露：「我原本規劃的婚禮只有40個人參加很低調，現在變10倍了！」吳宗憲緊張地問：「只有40個？我算在裡面嗎？」Sandy則笑答：「位置擠一擠還是有啦！而且妹妹結婚你只有眼眶泛淚，我希望你能哭成『瀑布』！」

Sandy也趁機對爸爸感性告白，婚禮上最怕的事就是爸爸缺席！不料吳宗憲卻有所懷疑：「我不知道她是不是騙我，突然間知道她要嫁人，她拉著我的手說『我雖然要嫁人了，但這世上我最愛的男人肯定是你』。」Sandy補充解釋：「坦白講，感情這種東西誰知道，但爸爸就是從頭到我死，都是我爸爸。」此話一出吳宗憲心急回應：「不！讓我先死。」真心流露卻得到Sandy的歪樓答案：「好啦，讓你先啦！」

同場來賓小鐘特別推薦象徵「遇見真愛終身相伴」的桐花芋香米食盅做為Sandy的婚宴料理，看著這道平民美食，吳宗憲卻有所顧慮：「結婚終究是大事，這會不會太粗俗？」Sandy則有不同意見，認為很多人怕油膩，清淡暖胃的料理更讓人喜歡。突然間吳宗憲卻想先釐清一件事：「我忘了問，婚禮錢是誰出？是我們還是新郎？」只見Sandy膽怯回應：「我們。」瞬間讓吳宗憲大讚這道料理非常好：「這就是一種樸實！我們就是客人來了1人1鍋！」

小鐘也趁此分享被邀請參與婚禮的喜悅，這讓吳宗憲不以為然開玩笑說：「不要在那邊假裝熱情，你還是怕包紅包啦！畊宏為了她要結婚，現在已經逃到中國，康康也已經移民了！」小鐘則大方曝光禮金數字：「Sandy結婚一定要大包，就包3萬6！」

蘿莉塔、愛雅、小優則要角逐唯一的伴娘人選，但須通過對Sandy了解程度的測驗，三人先被問Sandy最想邀請哪位偶像擔任婚禮神秘嘉賓？只見答案板分別有「周渝民」和「許光漢」，這讓Sandy立馬給出答案：「楊丞琳！我沒有辦法在我很喜歡的周渝民和許光漢面前嫁，一定會變心啊！」緊接著面臨的考題是「婚禮上最不能接受誰出現？」，愛雅則猜想是「滿身鳥屎的鹿希派」：「因為妳比較重視家人，如果鹿希派這樣出現妳會很尷尬，然後妳又是獅子座，前女友、前男友對妳來說沒有很重要。」這道題讓吳宗憲忍不住幫忙公佈正確解答：「新郎前女友！」這一揭曉，Sandy覺得最了解她的還是爸爸，她也補充：「就是因為我是獅子座，（前女友）來一個我殺一個，來兩個我殺一雙！但弟弟一定會來，就算他滿身鳥屎都是我弟，坐遠一點就好！」