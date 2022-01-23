本土疫情持續擴大，其中到桃園西堤用餐民眾陸續確診，使得不少人關注在外用餐，該如何避免感染？胸腔內科暨重症醫師黃軒表示，在餐廳用餐只要依照「六六大順」6個步驟執行，除了能減少感染風險，也能安心用餐。

黃軒今（23）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》指出，台灣這波疫情爆發後，被問到最多的問題是「去餐廳用餐如何避免感染？」他建議，在餐廳用餐的期間，大家都遵從「六六大順」的6個步驟，就可以安心吃飯了。

黃軒說，「六六大順」的6個步驟包括，第一為實名登記，要量體溫、第二是離席前時，要戴口罩、第三是用餐前後，勤消毒手、第四為卸下口罩，安靜用餐、第五則是不宜挪移隔離用板，最後第六點是踏出餐廳，再次洗手。

為避免再有餐廳爆出群聚感染，疫情指揮官陳時中昨日也強調，到餐廳用餐的民眾應落實實聯制，餐飲從業員也要嚴格把關，更表示從西堤餐廳衍生出來的群聚案「令人心痛」，同時也是一個教訓，即日起餐飲場所須嚴格落實實聯制政策，未配合執行的商家，經過輔導後仍未改善，將禁止提供內用服務。