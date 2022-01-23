桃園市長鄭文燦表示，全是醫療院所只要遇到有上呼吸道感染者一率要採檢。（陳夢茹攝）

桃園亞旭電腦延燒累計70人確診，市長鄭文燦今更證實「有新增確診個案，且不只亞旭電腦！」為確保社區安全，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律必須採檢。

鄭文燦表示，昨天9個社區採檢站並沒有新增個案，不過還是要做好預防性工作，他更提及，全市醫療院所「只要遇到患者有上呼吸道症狀者一律要採檢」。