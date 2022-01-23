桃園疫情爆炸 鄭文燦下令：有呼吸道症狀者一律採檢 11:162022/01/23 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園亞旭電腦延燒累計70人確診，市長鄭文燦今更證實「有新增確診個案，且不只亞旭電腦！」為確保社區安全，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律必須採檢。圖為醫檢人員準備檢測檢體。（資料照，陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦表示，全是醫療院所只要遇到有上呼吸道感染者一率要採檢。（陳夢茹攝） 桃園亞旭電腦延燒累計70人確診，市長鄭文燦今更證實「有新增確診個案，且不只亞旭電腦！」為確保社區安全，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律必須採檢。 鄭文燦表示，昨天9個社區採檢站並沒有新增個案，不過還是要做好預防性工作，他更提及，全市醫療院所「只要遇到患者有上呼吸道症狀者一律要採檢」。 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 亞旭移工爆群聚 竹北廠僅1人前往桃園洽公採檢中 #呼吸道 #採檢 #鄭文燦 #亞旭電腦 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園疫情大爆發 民進黨力挺鄭文燦：國門之都繃緊神經疫調與採檢 10:212022/01/23 政治 亞旭群聚再加10確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人 10:202022/01/22 生活 高雄確診男瞞吃喜酒 台南、雲林全採陰 04:102022/01/23 地方新聞 亞旭桃園廠爆群聚 竹北廠1員工採檢為陰性 17:032022/01/22 生活 亞旭群聚風暴擴大 鄭文燦證實：有新確診 09:592022/01/23 生活 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 14:332022/01/22 生活 亞旭群聚燒到他廠 鄭文燦：遠雄自貿港30家廠全停工 11:082022/01/23 生活 桃園亞旭群聚70人確診 急追餐廳、教會足跡 11:002022/01/22 生活 亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天 12:402022/01/22 財經 遠雄自貿港區又有新確診 桃園火車站將設採檢站 10:462022/01/23 生活 亞旭電腦緊急停工 逾300名移工全面送集中檢疫所隔離 12:402022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。