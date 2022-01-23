女星茵芙出道多年，以精緻臉蛋、甜美笑容獲得大眾喜愛，近日更在電視劇《天之驕女》中飾演為愛癡狂的小三，臨死前催淚的演技受到不少觀眾的好評。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日在臉書上回憶起拍戲時的恐怖經歷，讓不少人看完直呼「起雞皮疙瘩」。

茵芙20日在臉書粉絲團上表示「只要有人在說話，不管聊的內容是什麼，自己就比較不怕黑暗中的魅影。曾有人這麼對我說，我也深信著」，接著透露有次她前往彰化拍戲，因為隔天一早7點就得起床梳化，因此前一晚深夜她就抵達劇組安排的飯店先行休息，只是沒想到她整晚不是聽到沉重的腳步聲，就是聽到有人大聲喧嘩直到早上，吵得她整夜不得安寧。

隔日，茵芙便帶著怒氣進劇組化妝，並向劇組抱怨「可不可以麻煩請工作人員有點公德心，這麼吵是要讓人怎麼休息？！」劇組人員才以驚訝的表情告知她，所有工作人員都工作到早上6點才回到飯店，加上飯店早就被包棟不會有其他旅客，所以前一晚只有她一個人在飯店，讓茵芙聽完後感到毛骨悚然，好在她只是客串，拍完當天就離開，因此沒有太受影響。

網友看到後也紛紛留言「所以就算是睡覺，也還是要把電視開著」、「都已經住過傳送門了，這嚇不倒你的」、「真想知道 後面繼續留下來的劇組人員，他們是怎麼渡過的」、「如果是我也會很怕你很勇敢」、「雞皮疙瘩掉滿地」。