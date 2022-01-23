台鐵EMU3000(交通部提供)

有媒體報導指出台鐵新車EMU3000型自強號是配合民代要求「趕鴨子上架」，台鐵今（23）日上午緊急澄清表示，車輛運用均依規章規定，經過各級保養及出庫檢查，新車更需經第三方驗証單位測試合格，確認安全無虞後，才能上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。

EMU3000型自強號投入春節疏運，媒體報導指出台鐵司機員揭露這款新車根本是邊賣票、邊試車的狀況下準備上路，無異讓這次春節疏運成了台鐵新車的實驗場，充滿安全風險，司機員憂心忡忡地稱「拿命在賭」。

台鐵今日上午發了1418字長文嚴正聲明，台鐵機務處副處長鄭國璽也召開緊急記者會說明。台鐵表示台鐵車輛運用均依規章規定經過各級保養及出庫檢查，新車更需經測試合格（經第三方驗証單位），確認安全無虞後，方能上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。

台鐵表示，司機員依據「行車人員技能體格檢查規則」第8條第3點規定，必須通過規定的訓練時數，在學科部分不得低於478小時，術科部分則依所欲取得的駕照，不低於11個月2萬公里學習時間及里程，並通過交通部辦理學科及術科測驗後，方可取得「電車」駕駛證照，可駕駛車輛包括EMU500、600、700、800、900、1000、2000及3000等電聯車。

台鐵指出，為使司機員熟悉EMU3000操作，已辦理110年8月11至13日及110年10月5至7日2梯次，合計30名種子教官訓練；以及110年11月9日迄今，EMU3000營運相關各機務段（台北、花蓮及台東）345位司機員完成段內訓練，其中283人已單獨駕駛過，可獨立駕駛比例達82％。

尚無EMU3000單獨駕駛經驗司機員，台鐵加派試車小組成員或種子教官辦理乘務督導，加強其信心。媒體報導中提到「1月9日當天司機員等不到指導員，最後只能自己開車」一節，台鐵說明，該司機員當天是第4次值乘EMU3000，因誤以為EMU3000型與傾斜列車一樣需要雙人乘務，所以才在車上等待；並非不熟悉EMU3000而不開車。台鐵也說，後續在春節疏運期間，不論正班車或加班車，台鐵都不會指派只有1次EMU3000單獨駕駛經驗的司機員，意即不會有「開1次就硬上」的情形，請大家放心。另報載第5編組故障多1節，是該編組到港交車後，迴送機務段過程時，因當日下雨軌道濕滑，車輪踏面擦傷必須重新鏇銷車輪，因此較晚投入試車。

台鐵補充，依據本案契約規範5.4.2(7).D規定「試運轉平均每天應200公里以上」，為提升本次EMU3000第5及第6編組試車效率，台鐵要求每日上、下午各1趟次達200公里試運轉，即每天試運轉400公里以上，旨在提升試運轉效率，並未簡化或壓縮試運轉里程及項目，因此第5及第6編組在試運轉項目及公里數上絕無減少，仍達6000公里以上，符合契約規定。

台鐵強調，每趟試運轉車上均有第三方獨立驗證單位在場見證，若試運轉中發現不符合契約規定，即扣除成功天數，以確保測試完整有效，及上線列車安全。另第5及第6編組完成試車後，將作為春節疏運的預備編組，並非報載所稱「急著投入當加班車使用」。

台鐵表示，台鐵是西部城鎮內通勤、城鄉運輸與東部城際運輸最重要的公共運具，每日約疏運60萬人，開行班次約900列次，其中區間車約占83％，城際列車約占17％，EMU3000型比現有普悠瑪或太魯閣號列車，每列次座位數約增加40％；EMU900型區間車則以10輛爲一編組，主要替駛原8輛編組的區間車和莒光號，新車到齊後總運能可大幅增加約36％，屆時即可減少班次數。

台鐵表示，台鐵不像高鐵（城際）和捷運（通勤）只負責單一疏運形態，故路線容量運用也會比前二者複雜且繁重，台鐵的改善對策短期以加大編組提升運能為手段，長期則改善路線（例如花東雙軌工程），同時引進新車汰換舊車，來簡化車種。

之前有媒體報導指出台鐵為了大專學生返鄉而加開列車，但加班車跟正常列車的發車時間幾乎完全重疊。台鐵也解釋，為滿足連續假日返鄉與出遊旅客增加的需求，開加班車是主要方式，但在列車排點上確有難度。為維持列車準點行駛，目前一般行點均會保留5％至7％餘裕，以降低司機員趕點壓力，未來新車投入即可再調整班表，增加更多餘裕。以新車運轉時分而言，EMU3000型北花間平均時速約91公里，相較於普悠瑪或太魯閣平均時速約98公里，已可減輕司機員的負擔。

台鐵表示，台鐵司機員工作班時數仍有嚴格規定，扣除整備時間，每班實際駕駛時間均小於6小時40分，以維持司機員專注力，並兼顧身體負荷。台鐵也強調正積極推動安全改革，並加速前述各項措施，提供國人安全、舒適、升級的行旅服務。