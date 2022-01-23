北京日報報業集團旗下新媒體「長安街知事」報導，中共中央紀委國家監委今（23）日通報，中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

報導指出，這是中央紀委國家監委連續兩天「打虎」：22日9時，中央紀委國家監委網站發布消息，四川省人大常委會副主任王銘暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，徐寶義畢業於哈爾濱工業大學，曾任中海石油投資控股有限公司總經理助理，中國供銷集團總經理助理兼戰略發展部經理、總經理助理、總經理助理兼中國供銷石油有限公司董事、董事長，中國供銷集團副總經理、黨委委員兼中國供銷石油公司董事、董事長等職。

2014年，徐寶義任中國儲備糧管理總公司黨組成員、副總經理。2017年11月，中國儲備糧管理總公司更名為中國儲備糧管理集團有限公司。

徐寶義是2022年以來第5名被查的中管幹部，其他4人為：西藏自治區政府原副主席張永澤、中國人壽保險（集團）公司原董事長王濱、廣西壯族自治區政府原副主席劉宏武，以及四川省人大常委會原副主任王銘暉。