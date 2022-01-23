農曆新年將屆，國內藍綠主要政治人物包括蔡英文、蘇貞昌、侯友宜、朱立倫、陳時中等的運勢又如何？蘇貞昌虎年會面臨下台命運？命理大師蔡上機有他獨特的見解。

壬寅虎年到來，Omicron疫情南北大爆發，又適值農曆春節來臨，未來防疫是否會隨疫情升溫進入三級警戒，尚難逆料，不過，國內政治議題卻也因2022是9合1大選而逐漸發燒。

蔡英文1956民國45年生，生肖屬猴。

蔡上機表示，2022年的施政措施會有波折，雖有爭議及失錯事件發生，但也都非常幸運，可在短時間內迅速擺平，因會出現其他有利的事件來轉移輿論焦點覆蓋過，或有替罪羔羊可以緩解，可以說是上天眷顧、得天獨厚、獨善其身。

蔡上機認為，國際疫情激發台灣科技的經濟力，發酵到GDP、科技外交，及科技外交的台海安全防護力，外加護國神山所賜，科技影響外交更為奏效，有利得力，國際外交關係，將是前所未有的好，科技外交也形塑出一股有利於台海安 蔡上機強調，小英政府的綠色執政，無論在「科技、經濟、外交、醫療保健、軍事、民生幸福」等政績，都將顯現前所未有的興盛，下半年，民生消費庶民經濟，有機會大復甦。蔡政府有機會，打贏2022六都縣市長9合1的選舉，全台的綠色政治版圖，有機會更勝於2018年。

蘇貞昌1947民國36年生，生肖屬豬。

蔡上機表示，執政當局恐有失錯的機會，如施政真有失錯，行政院長的角色，屬豬的運勢，必受牽連拖累、首當其衝，有可能成為擔當政治責任的負責者，成為執政政府或總統的替罪羔羊。

蔡上機認為，不排除蘇貞昌恐因執政黨施政失錯的事件，需負起政治責任而有下台的可能性；如真面臨下台命運，也可能會是突發其來、意想不到，措手不及的下臺。

陳時中1953民國42年生，生肖屬蛇冬至過後出生。

蔡上機指出，疫情持續2年未見緩解，讓陳時中更有利於站在第一陣線，大刀闊斧，攻城掠地，建功立業機會，如果參選六都市長，是有廝殺的勇氣和戰力，也將帶起一股強大的聲勢，對於2022年的六都之戰，的確是一名難得的戰將。

蔡上機說，陳時中有機會代表民進黨參選六都，且是有勝算的契機。如果被徵召參選新北市，對上現任市長侯友宜，雖然是一場硬戰，但從兩人生肖分析，在2022這年份，陳時中的生肖是有剋制到侯友宜的生肖，還是有一搏的機會。

朱立倫1961民國50年生，生肖屬牛。

蔡上機表示，朱立倫雖貴為黨主席，在2022年黨內軍閥割據的局面，僅剩下黨權和黨工，恐還受戰鬥藍的輾壓、凌駕，黨權甚至受到牽制，這恐是國民黨在台灣以來最弱勢的黨主席，如2022國民黨敗選的話，朱恐因選戰失利而下臺。

朱在2022年任黨主席這個位置的時機，可說是個爛缺，猶如飛蛾撲火，這也讓朱陷入離2024的距離，更為遙遠！

侯友宜1957民國46年生，生肖屬雞。

蔡上機強調，侯友宜在國民黨中，是走民意路線，不遷就黨意的諸侯，對黨而言猶如是個非我族類的黨同志。雖有民意藍的山頭，但在黨內是最沒勢力，甚至被排擠，可說是最孤獨的一軍。侯雖在民調上，展現出高支持率，但侯的現實處境，恐在國民黨內的雜音牽絆，及競選對手的攻擊，裡外交迫之下，陷入孤軍奮戰的困境。

蔡上機認為，侯在2022年競選連任六都新北市長這一戰，很難得到黨的奧援，也不靠黨競選，自己打自己的選戰，選戰及選情比起2018而言並不好打，會是一場硬仗。如獲勝，也會是慘勝。

蔡上機進一步說，2022侯在競選連任，如對上42年冬至過後出生的陳時中的話，從兩人生肖關係分析，對侯是極為不利！