一名媽媽在臉書分享，小學一年級的女兒20日在聯絡簿寫下，「我哥是個青蛙屬性的男子漢」，讓家人一頭霧水，後來才知道，女兒想表達的是「蛙係男子漢（台語發音）」，不少網友看完也笑稱，「也太可愛了吧」、「哥哥可能是青蛙界的男子漢，感覺很厲害」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，並提到這是讀小學一年級的女兒20日在聯絡簿寫下的內容，從圖片可見，內容是用中文字搭配注音，寫下「我哥是個青蛙屬性的男子漢」，讓家人一頭霧水，不知道女兒想表達什麼。

隨後原PO公布解答，原來女兒想要表達的是「蛙係男子漢（台語發音）」，沒想到最後居然變成「我哥是個青蛙屬性的男子漢」，讓全家人忍不住大笑，「到底去哪裡學的啊」。

貼文曝光後，不少網友見這位妹妹給哥哥這麼高的評價，開玩笑表示，「也太可愛了吧」、「妹妹可能要表達，我哥是個青蛙，屬性的男子漢」、「哥哥可能是青蛙界的男子漢，感覺很厲害」、「青蛙屬性的男子漢，是說他兩棲類，在各環境皆如魚得水的意思嗎」、「這要留著以後給嫂子看」。