新冠疫情帶動宅經濟爆發，連帶交友軟體用戶數也大幅增加。民眾透過網路真心實意想結交朋友，卻被業者誘導掏「薪」掏「費」簽訂高價聯誼服務契約！台中市政府法制局統計，去年受理交友聯誼服務消費申訴案件數122件，相較前年88件激增4成，個案爭議金額更高達30萬元。法制局提醒民眾與網友初次見面，應提高警覺慎選會面地點，若遇業者強力推銷簽約，心有疑慮應勇敢拒絕。

法制局長李善植說，去年受理交友聯誼服務申訴案件中，件數最多的業者為「My turn戀愛會館」62件，其次為「IDATING活動中心」14件。經調查每起爭議案件的金額，平均年費都要4萬元以上，尤其「IDATING活動中心」的申訴案件，更有5件個案爭議金額皆達30萬元，造成消費者荷包大失血

消保官何怡萱說，此類申訴案件，部分業者是透過女性業務員在交友軟體上尋找目標，主動噓寒問暖，藉由聊天，探詢目標對象的工作及感情狀況，再相約見面；見面後，就引領消費者進入公司營業處所，誘導推銷簽訂高價的聯誼服務契約。

若消費者表示資力不足，業者就宣稱可提供分期付款，令消費者在未及深思熟慮的情況下，倉促簽約後，才知道所謂「分期付款」，事實上是向資融公司借款以支付服務費。

消保官提醒消費者，業者這種銷售模式，可能已構成消費者保護法所稱的「訪問交易」，消費者得於簽約後7日內，儘速寄存證信函通知業者解除契約，並拒絕資融公司撥款。如有爭議，可善用消費申訴程序，以維護自身權益。

消保官說，網路交友陷阱多，建議民眾與網友初次聚會前，請先查明約會地點，是否為某公司的營業所；盡可能攜伴同行，避免單身赴約；如遇業者推銷，請牢記以下3項自保守則：1.任業務員說得天花亂墜，契約白紙黑字才為真。2.高額違約金藏在條款「但書」裡，契約內容要看清。3.建立會員資料、性向分析或開通影音課程可能都要費用，登錄會員或簽名前請三思。

法指局強調，申訴案件，逾半數的消費者年齡都不到30歲，爭議金額高達30萬的申訴案件，消費者平均年齡更僅25歲。值得特別注意的是，此類案件如經協商未能成立，業者還會向法院起訴請求付款，對於剛步入社會的年輕人而言，造成的精神及經濟負擔，絕非輕易所能承受。消費者在簽約前，務必仔細審閱合約，業務話術別輕信，以防人生第一份薪水，成為繳付交友公司的學費。

網路交友陷阱拒絕