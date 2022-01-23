今天是123世界自由日，世界自由民主聯盟舉行慶祝大會，理事長曾永權表示，世盟1993年起成為聯合國非政府組織成員，具「二軌外交」功能，促進外交工作極具功效。面對國際間疫情衝擊經貿民生，呼籲大家一起努力「深化自由民主、促進世界和平」，塑造中華民國成為最自由民主的典範。

今天的慶祝大會以龍騰撼天戰鼓揭開序幕，在唱國歌之後鳴自由鐘，曾永權在大會致詞時表示，世盟秉持聯合國宗旨，在全球各地設立70個分會並推動各項NGO活動，世、亞盟成立的目標就是要推動自由、民主普世價值和理念，實現全球自由民主化，與世界的和平與安全。

他說，中華民國的民主法治和自由人權已有長足的進步，美國前總統小布希曾公開稱讚「台灣是亞洲及世界民主的燈塔」，美國智庫「自由之家」對210個國家的自由度評比，台灣去年榮獲94分，超過美國83分、英國93分、法國90分，成為世界上最自由國家之一，「這是政府和全國同胞，長年努力的結果，成為舉世公認的榮耀和成就」。

世盟去年以「新冠肺炎疫情對自由民主與經貿發展的影響」為主題，召開四場次視訊論壇。曾永權認為，新冠肺炎疫情是對自由、民主社會發出警鐘，警告我們習以為常的自由現正處在危險之中，不可將自由、民主視為理所當然。面對複雜嚴峻的國際情勢，呼籲大家一起塑造中華民國成為一個最自由民主的典範。

世盟總會總會長饒穎奇表示，雖然疫情影響全球化自由民主的發展，但世盟今年將積極尋求突破，不只要利用網際網路舉辦視訊會議鼓吹自由民主，更要加強各國國會議員、民間組織及智庫的聯繫與交流合作，共謀世界自由民主之積極發展。

他說，我們將要求世盟中華民國總會與各國分會共同合作，呼籲世界各國人民，為求贏得「自由民主」與「世界和平」，不達目的，絕不終止。