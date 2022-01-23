G級女神的女星熊熊（卓毓彤）被鄉民封為「美胸女神」，有著甜美外表及火辣身材，且個性大方自然，因而擁有超高人氣，近日在IG分享1照讓她藍勾勾好友也直讚「是仙女」。

女星「熊熊」有天使臉孔魔鬼身材，時常在IG分享生活點滴，也積極經營個人YouTube頻道，同時發展零食品牌，前陣子跟風手機換美輪明宏桌布，還登上日本節目；在IG有著80萬人追蹤的她不忘寵粉，昨22日PO出一張她穿著毛絨白衣有著寛大領口，讓衣領滑落至肩下使熊熊小露香肩，一片雪白洩出，讓有藍勾勾的好友也讚「是仙女」。

藍勾勾好友及粉絲見到熊熊PO出有別以往飄仙氣的美照，紛紛留言「好正喔寶貝」、「仙女又下凡了」、「這張好」、「仙女熊」、「喜歡，好溫柔」、「真的是仙女」、「好好看的一張」、「妳太氣質了吧」、「感覺仙氣」、「清純最美」、「小仙女」、「這風格我可以，珍藏起來」，熊熊的新年美照更勝以往造型，讓不少人再度被圈粉。

不過熊熊的顏值連阿伯也公認，之前她曾在IG分享在逛家具店時遇到一位阿伯，對方看見她便驚訝地問「你是熊熊？！」，當下她給了對方一個燦笑並回答「對啊！」沒想到阿伯接著表示「喔！你本人很漂亮捏，阿～電視怎麼又醜又胖？」熊熊聽完後相當無言，忍不住苦嘆「我就問我螢幕上是多醜？還是退出演藝圈賣餅乾比較適合我？」不過她也自我鼓勵，「沒事！外貌是短暫的，美麗的心才是永恆～。」