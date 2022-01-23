曜越(3540)近期推出全新機殼產品，其中The Tower 500中直立式全景機殼預計今年第2季正式上市，公司也推出旗下首款DDR5記憶體，新產品齊發可望為曜越今年上半年營運挹注動能。

曜越以散熱器產品起家，之後跨入機殼及電源供應器等產品，並以「Thermaltake」自有品牌行銷全球，近期公司推出全新透視The Tower 500中直立式全景機殼及Core P6 TG強化玻璃中直立式機殼，其中全新透視The Tower 500中直立式全景機殼共黑白兩色，此產品具備優異硬體可擴展性，可支援E-ATX 主機板(12x13吋)、高達8顆3.5吋HDD及長度355mm高階顯卡，氣冷擴充性足夠，容納高度275mm的CPU塔式散熱器、高達八顆120mm風扇或六顆140mm風扇，水冷擴充性與DIY水冷散熱器配置方面也相當優秀，可在頂部安裝280 mm散熱器，以及在底部安裝240 mm散熱器。

至於Core P6 TG強化玻璃中直立式機殼有松石綠與競速綠兩款新色，並具備封閉與開放雙模式，只需將前面和頂部的強化玻璃拆掉即可轉換成開放模式，4mm厚的強化玻璃面板防刮耐用，且能完美呈現內部水冷系統及RGB配件；為了滿足水冷DIY愛好者的需求，曜越同步推出專屬Core P6系列機殼的Pacific Core P6 DP-D5 Plus水道板水箱幫浦組(同時也推出P8版本)讓使用者選擇搭配，節省機殼內部空間之餘也提升系統整體視覺效果。

因應DDR5架構需求，曜越也推出旗下首款DDR5的記憶體–鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體，曜越鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體共有4800MHz、5200MHz和5600MHz三個時脈，和前一代的產品相比，將為玩家帶來更快的速度和強大的效能；此外，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體可相容曜越Floe RC以及Floe RC Ultra 240/360 CPU記憶體一體式水冷散熱器系列產品，玩家將有更多樣化的選擇，來靈活搭配電腦系統。

曜越表示，鋼影TOUGHRAM RC DDR5記憶體預計將在今年第一季上市，而曜越首款RGB DDR5記憶體-鋼影TOUGHRAM XG RGB DDR5記憶體也預計在之後上市。

隨著新產品陸續上市，且曜越將於今年第1季在北美地區力推水冷主機銷售，曜越表示，希望今年第1季營運能比去年第4季好。