近年宅經濟趨勢升溫，帶動網家(8044)PChome 24h購物書店疫情期間電子書與閱讀器銷量年成長暴增2倍，顯見各項「零接觸」消費行為增長的同時，催生「宅閱讀」風氣迅速崛起。PChome 24h購物書店正式結盟全球第二大電子書平台「樂天Kobo」，為全台唯一官方授權電商，結合雙方超過千萬會員資源，共同搶攻數位閱讀市場。

上周試營運首周上架超過300萬本中、英、日文Kobo電子書，未來將持續引進多國語系，打造電子書數量最多的平台，提供選擇性豐富、即買即看的一站式購書體驗。此外，PChome 24h購物書店觀察，電子書及閱讀器採購需求多集中於25～34歲年輕客群，站上閱讀器以Kobo為銷售大宗，還有mooInk、HyRead、BOOX、Kindle、小米、墨案七大品牌，其中熱銷款為6～7吋、價格帶介於3000~6000元，主要因為輕巧易攜帶、價格親民CP值高，廣受歡迎。

PChome 24h購物書店致力打造全方位的數位文化新生活，「Kobo電子書城」全館試營運期間結帳79折，更集結超強優惠推出「Kobo Land」等活動，祭出電子書限時特惠，如上市第一周登上Amazon冠軍「在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程」圖文創作書，以及入手集數眾多的小說或漫畫類電子書，都較一般實體書售價降幅大。