魔幻藝術嘉年華開幕首日招待弱勢團體免費入園，欣賞逗趣小丑表演， 大小朋友都玩得開心盡興。（王文吉攝）

后里馬場招待弱勢團體搭乘小火車暢遊，大小朋友都玩得開心盡興。（王文吉攝）

「2022魔幻藝術嘉年華」於花舞館布置魔幻迷宮，帶遊客進入奇幻異世界。（王文吉攝）

台中市后里馬場重新開園陸續推出精彩系列活動，新春期間舉辦長達38天的魔幻藝術嘉年華。開幕首日邀請200名弱勢團體免費入園，欣賞逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀及小火車暢遊，大小朋友都玩得開心盡興。

后里馬場是中部知名景點，2018年被選為花博主展館之一。花博閉幕後，台中市政府觀旅局去年11月將馬場及花舞館正式委外經營，馬場古蹟包含日據時代的場本部、場長宿舍等規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，結合園區內多元休憩服務設施，期待創造后里在地觀光發展榮景。

后里馬場即日起至2月底，推出長達38天的「2022魔幻藝術嘉年華」，包括花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻的異世界，戶外舞台更邀請2018世界小丑冠軍每天演出3場小丑靜思劇，馬場內則有小火車及18座氣墊遊戲，供大小朋友玩樂。

「魔幻藝術嘉年華」活動執行長林麗玉表示，后里馬場是許多人美好的童年回憶，經由2018台灣花卉博覽會的盛大開幕，更是讓這個園區熠熠生輝光芒萬丈，成為全台知名景點，新春期間舉辦2022魔幻藝術嘉年華，讓園區注入滿滿歡樂與活力。