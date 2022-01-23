從事物流業的男子阿建（化名），與年僅15歲的小女友發生性關係，令對方懷孕，遭基隆地院依法判刑10月，緩刑3年，可上訴。基隆地院法官施添寶在判決書中勸：「一時性慾衝動並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害人害自己呢？」、「防色癮慾如防逆水之舟，才歇手便向下流」、「色字頭上一把刀」。

根據判決書，阿建2019年4月間與國中畢業不久的小女友開始交往，2020年5月、6月間，兩人3度發生性關係，因而讓小女友懷孕，其母得知報警。

阿建坦承全部犯行，且表示「我很後悔，我不會再犯」，因女友母親表示不要再跟女友聯絡，所以至今沒聯繫對方，雙方並達成和解，阿建承諾依約履行調解條件。

審酌相關事證，基隆地院考量阿建犯後態度良好，與女友媽媽達成和解，且女友表示不願提告，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將阿建判刑10月，緩刑3年，期間交付保護管束，並且支付賠償金額。

法官施添寶更在判決書中苦口婆心寫道：「凡事不要只考慮自己，亦要為對方考慮，且自己真心誠意善待他人，自己不履邪徑，不欺暗室，勿見她色美，起心私之，作為無益，懷挾外心，口是心非，否則，因一時性慾衝動並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害人害自己呢？」；

並說：「色癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，且防色癮慾如防逆水之舟，才歇手便向下流，是色字頭上一把刀，自己當下一念貪色癮慾之塞智為昏、變恩為仇、染潔為污，壞了自己的身心健康，更不要在生命盡頭往回看時，來不及救自己，才後悔，為時則晚」。