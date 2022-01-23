大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英近日在透露，2021年境外投資者增持中國境內債券達到1666億美元，人民幣資產已經成為外資增配的重要資產。外資增加對人民幣資產的配置，逐漸成為資金跨境流入的重要管道。

據新華社報導，王春英表示，從數據上看，2018年到2021年，外資累計淨增持中國境內債券和股票超過7000億美元，年均增速34％。但外資在中國股市和債市中的占比保持在3％至5％，和日本、韓國、巴西等經濟體相比，外資占比處在較低水準，未來還有較大的提升潛力。

王春英說，人民幣資產與發達經濟體、新興經濟體在資產價格、收益水準方面的相關度比較低，是國際投資組合分散風險非常好的選擇，這是人民幣資產投資價值的體現。

她說，2020年到2021年境內外匯存款累計增加1600億美元，這不是加槓桿的資金流入，有利於提升外匯市場的自主調節能力。近年來，中國穩步推動製造業轉型升級，出口保持強勁，這是近期外匯流入的主導因素。