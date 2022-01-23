維持迄今近200年的國家重要民俗台南「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，將於1月25日登場，清晨6時54分起駕回鑾白河關子嶺碧雲寺，本土疫情升溫，廟方決定比照去年，不開放信眾隨香、觀禮和躦轎腳，活動僅由轎班和廟內工作人員參與。

「東山迎佛祖」歷史悠久，仍保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初十，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

「正二媽」觀音佛祖今年將在1月25日上午6點54分，於碧軒寺起駕出發；2月10日凌晨11點35分，再從碧雲寺回駕。昨日中央宣布春節期間宗教集會活動的相關限制後，地方許多鄉親關心是否還會如期舉行。

東山區長呂煌男表示，昨天中央一宣布加嚴宗教防疫管制，他立即請公所主祕到碧軒寺討論今年東山迎佛祖的調整項目，廟方會後決議，比照去年辦理方式，謝絕所有交陪宮廟及其陣頭參與送駕，不對外開放非必要宮廟、信眾，請大家配合和體諒。

東山碧軒寺總幹事陳金旺說明，以往沒有疫情的正常年，每年東山迎佛祖隨香人數高達2000、3000人；今年因應疫情，配合政府防疫政策，送駕活動只維持必要當地民俗核心儀程辦理，預計當天會有50至60位轎班，加上工作人員，總人數維持僅100位左右。

警方表示，今年東山迎佛祖活動期間，除協助交通管制和疏導人車，也會適時協助廟方人員勸離想隨香的民眾。