去年自由時報報導指警界出身的「國民黨立委」，關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案。遭影射的立委葉毓蘭，向台北地院自訴該報社負責人林鴻邦、記者陳鈺馥加重誹謗罪。台北地院審理後判林鴻邦無罪；陳鈺馥判決拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。對此，國民黨立委李德維則奉送一句話，「夜路走多了，就是會見鬼！」

李德維昨在臉書指出，去年二月，在《賭神》系列電影中演活了「龍五」的港星向華強，計畫來台依親居留，被民進黨政府指稱他有紅色背景，國安疑慮，當時《自由時報》更配合民進黨演出，還自己「加戲」，影射立法委員葉毓蘭介入，向移民署關說施壓。

李德維續指，葉委員即刻反擊，對撰寫這篇報導的記者陳鈺馥與《自由時報》老闆林鴻邦提起刑事自訴加重誹謗，並附帶民事求償5000萬元。日前台北地院刑事判決出爐，葉委員勝訴；至於撰稿記者陳鈺馥，遭認定散佈文字誹謗有罪，判處拘役20天。

對於《自由時報》的作風，李德維認為，無須他贅述；而新聞自由的價值，是用來保障記者們勇於挖掘真相，對抗強權，不是自甘權力者的附庸，黨同伐異，甚至信口開河，造謠抹黑。

葉毓蘭也在李德維的PO文下方留言表示，「謝謝德維，不信正義喚不回！」立委李貴敏也說，「正義終於得以伸張」。