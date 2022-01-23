衛福部昨（22）日公布確診分布圖，將雙北及桃園標為同色，遭外界痛批混淆視聽、模糊焦點之後，雙北已更改為較淺的顏色，與桃園市區分。新北市長侯友宜今天上午回應，中央要如何標示，他平常心看待。

侯友宜委婉表示，他最重要是把新北市的防疫做好，地方最在意的是自己有沒有把自己的工作做好，大家只要齊心齊力把防疫做好，中央要如何畫、如何標示，他都會用平常心看待，努力守住人民的安全，才是他最在乎的。