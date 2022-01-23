確診分布圖「雙北與桃園同色」 侯友宜回應了 11:552022/01/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今視察板橋忠孝國中校舍整建工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部昨（22）日公布確診分布圖，將雙北及桃園標為同色，遭外界痛批混淆視聽、模糊焦點之後，雙北已更改為較淺的顏色，與桃園市區分。新北市長侯友宜今天上午回應，中央要如何標示，他平常心看待。 侯友宜委婉表示，他最重要是把新北市的防疫做好，地方最在意的是自己有沒有把自己的工作做好，大家只要齊心齊力把防疫做好，中央要如何畫、如何標示，他都會用平常心看待，努力守住人民的安全，才是他最在乎的。 中央確診分佈圖「雙北與桃園同色」 鄭照新：不是這樣搞的吧 疫情圖表搞雙標 民代轟陳時中偏心 #雙北 #確診 #桃園 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園疫情大爆發 民進黨力挺鄭文燦：國門之都繃緊神經疫調與採檢 10:212022/01/23 政治 陳時中喊清零 前官員批：頭腦壞掉 這1事更重要 12:552022/01/23 生活 疫情節前大爆發 維持二級增管制 04:102022/01/23 財經要聞 對桃園疫調慢靜悄悄 藥師批林靜儀「專業為黨服務的醫師」 10:142022/01/23 政治 遠雄自貿港區又有新確診 桃園火車站將設採檢站 10:462022/01/23 生活 新北蘆洲男與確診者聚餐 自行採檢陽性 10人遭匡列 12:212022/01/23 生活 亞旭群聚風暴擴大 鄭文燦證實：有新確診 09:592022/01/23 生活 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 04:102022/01/23 焦點要聞 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 09:362022/01/23 生活 移工7宿舍散布 居民嚇壞里長無奈 04:102022/01/23 焦點要聞 疫情南北齊燒 是否升三級？蘇貞昌給最新回應 10:162022/01/23 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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