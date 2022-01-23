美國常駐聯合國代表團網站20日發布重塑美國在聯合國領導力的事實清單，大陸常駐聯合國代表張軍反批，美將遏制中國影響力當成在聯合國主要任務和成績荒唐可笑、不可理喻，而美國宣稱重返聯合國，沒把精力放在推動國際合作上，而是熱衷搞意識形態對抗。

張軍表示，有些人總是試圖從消極的角度看待中國甚至抑制中國的作用和影響，這種狹隘、陰暗的心理，是冷戰思維的具體表現，是對當今世界的巨大威脅。

他又指，中國不反對其他國家發揮作用，但這種作用必須是正面的、負責的、建設性的，不需要將世界帶向動亂、挑起各國對抗的所謂領導力，不需要阻撓別國發展、給世界經濟製造麻煩的所謂領導力，不需要到處施加單邊制裁、給別國人民造成苦難的所謂領導力，不需要在疫情中無所作為、讓幾十萬人民失去生命的所謂領導力。

張軍再批，美國宣稱重返聯合國，但沒有把精力放在推動國際合作上，而是熱衷搞意識形態對抗，打壓中國等國家的影響力，這嚴重破壞了會員國之間的團結互信，也嚴重制約了聯合國發揮應有作用。