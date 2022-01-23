高雄21歲蔡姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車行經苓雅區中正地下道時，突然失控撞上分隔島及前方藍色自小客車，隨後再衝至對向車道。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄21歲蔡姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車行經苓雅區中正地下道時，突然失控撞上分隔島及前方藍色自小客車，隨後再衝至對向車道。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄21歲蔡姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車行經苓雅區中正地下道時，突然失控撞上分隔島及前方藍色自小客車，隨後再衝至對向車道，受到波及的藍色自小客車身嚴重凹陷。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄21歲蔡姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車行經苓雅區中正地下道時，突然失控撞上分隔島及前方藍色自小客車，隨後再衝至對向車道，警方獲報後到場處理，雖然雙方均未酒駕，也無人員傷亡，但警方卻在蔡男車上搜出一把西瓜刀，警方依社會秩序維護法將蔡男函送裁罰。

高市警苓雅分局凱旋路派出所23日凌晨0時34分接獲報案，稱中正二路與和平一路口發生交通事故，警方調查後發現，蔡男駕駛白色BMW轎車於中正地下道東向西行駛，不明原因失控撞擊分隔島及前方由23歲周姓男子駕駛的藍色自小客車，再衝至對向車道。

由於撞擊力道過大，蔡男的BMW轎車車頭、車尾均嚴重毀損，受到波及的藍色自小客車身也嚴重凹陷，現場零件散落一地且有落油狀況，警方緊急聯繫環保局及拖吊車前往處理，蔡男、周男均未受傷，酒測後也並未飲酒，詳細肇事責任，將由警方調閱路口監視畫面及現場測繪資料，進一步分析釐清。

但警方在處理交通事故期間，突然在蔡男車輛的副駕駛座腳踏墊上，發現一把西瓜刀，警方詢問用途，蔡男卻無法清楚說明，甚至一度辯稱「不知道車上有刀，不曉得誰放的」，因屬於無故攜帶刀械，警方詢問後依社維法函送蔡男至簡易庭裁罰。