LED股為近期熱門股，富采投控(3714)今年可望持續受惠mini LED需求看旺，獲得土洋法人抬愛，周五(21日)股價仍收在90元之上高檔。

周三(19日)，三大法人聯手買超富采投控1萬4878張，投信法人於周四及周五持續買超。但外資於周四轉為賣超5592張，逢高出現調節。

看好今年mini LED需求，富采投控持續增產，預計今年第二季就有大約2成以上新產能開出，可望帶動今年業績持續成長。

富采2021年受惠於LED產業復甦以及mini LED應用發展，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，法人看好2022年mini LED需求續強，公司營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高。

市場預期今年mini LED供不應求，富采也持續擴充mini LED產能，預計今年第二季就有大約2成以上新產能可望開出，mini LED磊晶片產能可能從去年底的年產能120萬片、進一步提升到150萬片。去年mini LED占富采營收比重約3成，估計今年營收占比接近4成。

展望今年第一季，預計受到農曆春節假期工作天數較少及季節效應影響、單季營收比上季下滑，隨著工作天數恢復，加上擴產效應，法人預期最快第二季營收重返百億元，第三季旺季持續加溫，全年營收挑戰400億元。