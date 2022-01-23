2021年台灣第20大國際品牌–威剛(3260)為提供更完善、優質的在地服務體驗，全面升級台北及高雄服務中心，除了將服務中心軟硬體環境全面升級，並積極提升使用者體驗，設立XPG電競體驗專區等服務。

威剛表示，升級後的門市中，也全面展出專為極致效能玩家打造的全新世代DDR5平台，增設XPG電競產品體驗專區。針對電競、DIY玩家展示XPG全系列電腦零組件，電源、水冷、機殼以及週邊零組件等多項產品。

另外，威剛科技同步推出創新客服服務流程、線上報修等E化服務，大幅縮短消費者的等待時間，虛實整合的快捷服務。威剛表示，2022年一開始，即推出嶄新的門市體驗服務，展現公司重視品牌價值及致力提升消費者服務的決心，也突顯品牌經營與不斷創新之努力。

威剛科技除了服務中心軟、硬體全面環境升級，便捷、友善操作之線上報修服務和即時進度查詢也於今年陸續上線，消費者僅需透過手機或電腦填寫資料並取得QR Code後，便可前往服務中心進行送、取件，將大幅縮短報修填寫資料的時間。

威剛今年也陸續於全台新增多個專業合作客戶服務據點，並將服務觸角延伸至宜蘭和羅東，未來將開拓更多服務據點。