創業家(8477)旗下生活市集彙整2021下半年的電商消費數據，歸納出跟隨疫情發展而形成的三大購物趨勢；分別是學習型態改變與防疫需求升級、居家及健康類商品關注持續，以及振興五倍券驅動的消費轉換。展望2022年，生活市集看好「宅經濟」、「健康養身」等消費型態將持續受到關注，陪伴消費者掃去疫情的晦暗。

去年5月中旬三級防疫警戒發布帶來民眾生活型態轉變，消費模式也跟隨大幅改動。第一波顯著的消費趨勢發生在全台遠距教學落地後，帶動了站上3C資訊類品的銷量激增，同時因本土疫情發酵使得民眾自主升級防疫措施，防疫類型的周邊產品銷售拉升。而疫情趨緩後民眾對於「居家」及「健康」類商品持續關注，但因為對大環境的不安，在講究生活儀式感的同時消費力也偏保守；除了五倍券及雙11購物節短暫提高消費單價以外，多數民眾在選購生活用品時仍傾向中偏低的價格帶。

三級警戒除了造成生活、工作型態的轉變，消費模式也隨心理狀態而有所改變。疫情的不確定性給人們帶來生活的不安，首先反映在下半年因疫情及漲價而引起衛生紙搶購潮。生活市集銷售數據顯示，居家用品中三大熱銷類別為「收納」、「寢具」及「家飾」。另一大熱議主題「健康」則反映於健身運動用品及保健食品的銷量提升，生活市集指出，平台上「運動」、「健身」、「保健食品」關鍵字搜尋量在去年8月來到高峰，整體熱搜度約有2倍成長。

歷經兩個月的疫情三級警戒，政府宣布發行五倍券且首次開放電商業者加入。生活市集挹注超過5億元資源，設立振興券加碼專區，給予商家上架優惠、廣告資源等，期望達到支持在地商家、振興經濟目標。

生活市集蒐集五倍券使用調查，結果顯示民眾對於五倍券的規劃與三倍券相比更為明確，且購買預算隨振興券面額提高、品類增加，專區以「食品」及「3C」兩大類別銷量成長最為顯著。

回顧2021年下半年消費趨勢，關注度最高兩大關鍵字莫過於「居家」及「健康」，而重視生活儀式感的消費者也不忘看守荷包，在少了五倍券及購物大節的優惠助攻下，消費者仍傾向購買中低價位的生活用品；展望2022年消費型態，生活市集認為將由「居家」、「健康」兩關鍵字更擴大延伸，包含「宅經濟」的發酵以及「健康養身」等話題，同時看好消費行為持續往正向、樂觀的趨勢前行。