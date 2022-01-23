2022台中東勢新丁粄節將於東勢客家文化園區展示120斤超級龜粄和桃粄。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

台中東勢新丁粄節2月15日當天將公益販賣文創商品內裝1斤紅粄的仿古木提籃。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

「2022台中東勢新丁粄節」2月15日將於東勢客家文化園區登場盛大登場。台中市客委會主委江俊龍表示，「正月半」2月15日歡迎全國民眾來東勢體驗客家最盛大的活動，當天邀請石城國小特教班師生義賣精緻文創木盒的限量新丁粄，邀請民眾踴躍響應「愛心做公益」。

新丁粄節是東勢重要節慶，源於當地客家人為慶賀家中添丁，即在元宵節製作像紅龜糕的新丁粄，用以敬拜天地及酬謝神明，有的堆疊成山，有的製作超大尺寸，代表誠意虔敬，並祈求土地公婆庇佑人丁興旺。新丁粄節已流傳百年以上去年因疫情停辦，今年縮小規模。

江俊龍指出，基於防疫，今年新丁粄節精簡為1天，以保存客家傳統、著重創新文化內涵的精神進行規劃。當日有120斤超級龜粄和桃粄展示、求文昌及求子儀式、鬪粄無形資產文化展、異國異地新丁文化展、靚客踩街行、哈客舞青春、跌筊祈福、擲炮城等系列精彩活動。

江俊龍表示，為鼓勵年輕人願生敢養，盧秀燕市長提出「台中111、幸福大升級」新政策，生育津貼自今年1月1日起，從一胎1萬元加碼為2萬元，鼓勵生養與新丁粄節慶精神相符，邀請全國民眾於2月15日戴好口罩配合防疫政策一起來東勢作客，感受熱鬧有趣的新丁粄節慶。