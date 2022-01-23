莊秋安說，紫南宮捐血整個年度都有，捐血車就停在水濂廣場，上午9點30分至下午3點，都有捐血送錢母活動，過年前後人潮較多，也呼籲民眾利用平日來捐血。(本報資料照片)

紫南宮捐血日期都會公布在官方網站。（紫南宮提供／吳建輝南投傳真）

23日一早紫南宮人潮絡繹不絕，但所有民眾都有乖乖戴上口罩，也配合紫南宮相關防疫規範。（吳建輝攝）

南投紫南宮23日宣布將停止大年初一發放錢母及十六發放丁酒活動，讓許多民眾相當失望，南投紫南宮主委莊秋安今現身表示，土地公一個聖杯指示停辦，土地公旨意加上配合中央防疫，因此決定停辦，但仍有方法能拿到錢母，只要到紫南宮旁捐血，一樣能拿到虎年錢母。

莊秋安表示，他每天早上都會固定到土地公前請安，昨天宣布要正常辦理後，確診數又不斷攀升，晚上怎麼睡都睡不好，因此一早就直接請示土地公，徵詢土地公的意見，看是否要停止辦理，擲筊後得到一個聖杯後，就決定要停止辦理。

莊秋安說，因為錢母都已經製作完成，所以還是會發放給民眾，但是因為疫情變化太快，因此什麼時候發放，怎麼發放還是要視疫情變化決定，目前最快能夠拿到錢母的方法就是，到紫南宮捐血，捐250cc送銀錢母一個，捐500cc送金、銀錢母各一個。

莊秋安說，紫南宮捐血整個年度都有，捐血車就停在水濂廣場，上午9點30分至下午3點，都有捐血送錢母活動，過年前後人潮較多，也呼籲民眾利用平日來捐血，不僅能捐血救人，還能拿錢母增添福氣，歡迎所有民眾都來捐血。