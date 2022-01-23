侯友宜今視察板橋忠孝國中校舍整建工程。（王揚傑攝）

流行疫情指揮中心昨日宣布，即起餐飲場所須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。新北市長侯友宜今（23）日表示，新北市一定會緊盯餐廳落實實聯制，若稽查不改善，會按照中央規定辦理。

由於有染疫移工曾至桃園西堤餐廳用餐，但並未掃描實聯制，導致無法即時匡列，造成疫情蔓延，故中央宣布餐飲場所嚴格落實實聯制，否則不得內用。

侯友宜表示，防疫不管是餐廳也好，所有相關活動都要按照防疫規定辦理，餐廳本就要採實聯制，進入時也要量體溫，規定裡也有勤洗手，所以有準備酒精，相關防疫規定中央早就有規定，我們就要落實做好管理。

侯友宜說，這段時間也許大家認為疫情比較鬆一點，所以在防疫的落實度就要緊盯，新北市一定會緊盯餐廳有沒有落實實聯制，然後量體溫以及客人要洗手，也希望業者要把防疫擺在優先，如果稽查不改善，會按照中央規定辦理，如果沒有做好就立即改善，我們會不斷去了解。