馬來西亞歌手黃明志日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視的談話節目《36題愛上你》，沒想到自爆偶像團體「飛輪海」曾是他仿效的對象，也讓炎亞綸笑道「好險沒有」！

黃明志上節目宣傳最新專輯《鬼才做音樂》，提到是剛來台灣發展時，經紀公司幫他取外號叫「鬼才」，自嘲「有可能我的樣子不像天才」；他表示另外一個意思是因為做音樂的人「或許一開始還沒有被認同、沒人在聽，要去熬過那段辛苦」，所以也有「『鬼』才做音樂」的意思。」

節目上，黃明志自爆出道後很想辦萬人大型演唱會，唱片公司認為要辦演唱會「就要參考做得很像樣的、大型偶像演唱會」，然後他就被帶去當紅的「飛輪海」演唱會觀摩。黃明志說：「記得是在馬來西亞吉隆坡，到現場我有點嚇到，因為跟我平時見到的場面有點不一樣。」

曾為「飛輪海」成員的炎亞綸忍不住問怎麼樣個不一樣法？黃明志笑說：「去到現場排隊的都是12、13歲小妹妹拿著小熊，有些媽媽會帶去」，他形容「好健康的感覺」，炎亞綸也笑稱好像來到湯姆熊（親子遊樂場），Sandy反問「可是好像也沒有把那個風格弄到你身上來？」炎亞綸說「好險沒有」，讓黃明志大笑不已直說「有啦！學到很多東西，我覺得那個氣氛是很棒的」。以上將於今（23日）晚9時在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在晚10時跟播上架。