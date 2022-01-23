農曆春節即將到來，不少人都會買彩券或刮刮樂試手氣。士林夜市知名「飛來發彩券行」老闆黃偉祺表示，日前一對情侶經過時，買了刮刮樂試手氣，第一張刮出1000元，手氣正好的兩人，接著加碼買第二張，竟又再刮出10萬元，小倆口當場興奮淚喊「結婚基金有著落了！」

據《ETtoday新聞雲》報導，彩券行老闆黃偉祺指出，當日這對年輕情侶到陽明山遊玩，下山後到士林夜市逛街，經過彩券行買了一張500元的刮刮樂，結果刮出1000元，便再加碼買了比較貴「2000萬的超級紅包」刮刮樂試手氣，沒想到竟幸運刮中10萬元，小倆口當場喜極而泣喊「可以結婚了！」

黃偉祺說，這對情侶向他透露，一直都有計劃要結婚，苦於預備金至少要50萬元，因此想努力存錢再規畫下一步，沒想到買張刮刮樂竟讓他們刮到10萬元，雖然離50萬還有段距離，但他們仍滿足地說，結婚非得要高調宴客，邀請親朋好友聚餐，或安排國內小旅行也很好，刮中的10萬元獎金，會好好地利用。