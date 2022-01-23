桃市府連夜疫調，今公布遠雄自貿港區個案相關公共場所共23個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府表示，經連夜疫調，今公布遠雄自貿港區個案相關公共場所共23個足跡，包括桃園區、中壢區、蘆竹區及大園區都有足跡。

市府指出，1月15日至21日期間曾至家樂福中原店；1月16日至21日期間曾至南崁菜市場；1月16日至21日曾搭乘亞通客運703線；1月16日、18日曾搭乘亞通客運5250線；1月16日曾至歐悅國際連鎖精品旅館、中壢希望職工中心、晚間曾至家樂福經國店；1月17日上午曾至7-11立揚門市；1月17日至1月21日曾搭乘1路公車；1月17日、20日、21日曾至7-11遠雄門市。

1月18日下午曾至萬岳運動用品中正店；1月18日至20日期間曾至J-MART佳瑪生活館南崁店與NET南崁一店；1月19日曾至Costco桃園中壢店、晚間曾至大埔鐵板燒建國店；1月20日曾至旌寶五金百貨行、家樂福內壢店、57商店、晚間曾至久湯鍋の物24H；1月21日曾至您好尚介香碳烤、中壢火車站、上午曾至7-11布拉格門市、晚間曾至成蕙生鮮超市。

新聞處長詹詹賀舜說，確診移工相關宿舍和經常聚集的場所，環保局近日已經加強環境消毒，針對上述足跡點，防疫消毒大隊一接獲通報也立即展開消毒工作，配合疫調盡速完成清消。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。