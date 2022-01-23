黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》 ，本周的新人從大學交往到結婚，愛情長跑11年，婚禮前受訪時，黃子佼得知新郎因藏不住驚喜的性格，總是搞砸求婚計畫後，立馬叫他下跪，並起鬨拱新郎補給新娘完整的求婚，最後新人也在主持人及製作團隊的祝福下，完成遲來的求婚，惹得LuLu直呼：「我看了都起雞皮疙瘩」，場面感人。

而新娘跟LuLu都是泰雅族，黃子佼得知後立馬誇讚泰雅族都出美女，笑說：「我只要上網一查泰雅族，照片都是美女，除了…...」假裝要虧LuLu又趕緊轉移話題的樣子，逗得大家笑聲不斷。

外型亮麗的新娘，跟演藝圈還真的有關係，表姊還是現在以演員身分活躍於電視、電影圈的小薰，當天低調出席婚禮。她大方接受節目訪問，並表示自己其實就很樸素的來參加婚禮，殊不知當天會突然被新娘指派任務，擔任新人證婚儀式的遞戒人，但也因此見證表妹圓滿完成終身大事的那一刻。

當天的婚禮歌手蔡旻佑，一早就到婚宴會場Stand by，坦言因為失眠所以早起，為了新人開出的歌單〈寫一首歌〉費心練習，擔心忘記英文歌詞把小抄寫在手上，呈現最完美的演唱。

當唱起代表作〈我可以〉時，包含小薰在內的所有賓客，都開起手機的手電筒當螢光棒，跟著旋律揮舞著，宛如蔡旻佑的小型個人演唱會，讓婚禮的浪漫指數直接爆表。以上內容將於今（23日）晚10點在東森綜合32頻道播出，晚11點也會在LINE TV上播出。