油價連四漲！中油宣布油價平穩雙機制啟動下，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元漲幅，但明日起汽、柴油將各漲0.6元及0.2元，95無鉛汽油衝破31元大關，達31.3元，來到近2個月新高，這也意味開車民眾返鄉過節的成本將有感上揚。

調整後，零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

中油表示，本週受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、葉門叛軍襲擊阿拉伯聯合大公國及土耳其輸油管爆炸等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.04美元，新臺幣兌美元匯率升值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為3.86％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.1元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.5元，換算後95無鉛汽油每公升31.8元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.8元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元，汽、柴油實際價格每公升調漲0.6元及0.2元。

本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整之0.5元及2.0元由中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。