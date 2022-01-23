新北市蘆洲今日傳出新增1例確診個案，該名30歲男子因為曾到過北市與確診者吃飯，事後擔心染疫，自行到醫院採檢PCR陽性，目前已匡列女友等10人。新北市衛生局表示，有關個案訊息待下午中央疫情指揮中心公布說明。

據悉，男子除了雙北足跡，疑曾到過其他外縣市，新北市府仍在疫調中。