新北蘆洲男與確診者聚餐 自行採檢陽性 10人遭匡列 12:212022/01/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市蘆洲今日傳出新增1例確診個案，該名30歲男子因為曾到過北市與確診者吃飯，事後擔心染疫，自行到醫院採檢PCR陽性，目前已匡列女友等10人。（圖／示意圖，記者陳怡誠攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蘆洲今日傳出新增1例確診個案，該名30歲男子因為曾到過北市與確診者吃飯，事後擔心染疫，自行到醫院採檢PCR陽性，目前已匡列女友等10人。新北市衛生局表示，有關個案訊息待下午中央疫情指揮中心公布說明。 據悉，男子除了雙北足跡，疑曾到過其他外縣市，新北市府仍在疫調中。 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 確診者台南婚宴延燒 新人雲林家5同事吃喜酒採檢結果出爐 #確診 #曾到 #自行 #男子 #新北蘆洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪五星溫泉飯店男櫃檯染疫 急匡列千名房客、員工採檢 10:312022/01/23 生活 圓山大飯店廚師確診 「接觸同事緊急快篩」結果出爐 19:212022/01/22 生活 高科大確診生5天3度騎車往返北高 網見足跡嚇歪：打通縱貫線 08:562022/01/23 生活 亞旭遭爆「有人確診還繼續上工」 鄭文燦證實了：隱匿一定罰 14:162022/01/22 生活 喜宴男同桌確診了！隱匿台南喜宴足跡 陳其邁喊開罰 15:332022/01/22 生活 波蘭前總統打3劑仍確診 自稱再也不和口罩分離 19:462022/01/22 國際 北巿房仲確診！和圓山廚師是一家人 跑南港診所就醫 10:012022/01/23 生活 高雄確診男瞞吃喜酒 台南、雲林全採陰 04:102022/01/23 地方新聞 獨》高雄確診者曾至派出所報案 5警員PCR結果出爐 11:222022/01/23 社會 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 14:332022/01/22 生活 圓山飯店驚傳員工確診！各樓層急清消 飯店證實：是西點廚師 18:372022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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