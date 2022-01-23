南韓女星韓孝周以精緻五官與優雅的氣質受到大批粉絲的喜愛，近日她與男星姜河那與李光洙合作演出的電影《海盜：鬼怪旗幟》（又譯：海盜2）也將於本月26日正式上映。而近日三人為宣傳電影接受媒體專訪時，韓孝周的裙子竟突然爆開，在現場引起騷動，而姜河那的反應也引起網友熱烈討論。

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《海盜：鬼怪旗幟》的三位主要演員韓孝周、姜河那與李光洙，近日接受南韓媒體《文明特急》的採訪，而主持人Jaejae向來在業界就以「人來瘋」的無厘頭主持風格聞名，採訪開始前他便邀請3位演員一同大跳波浪舞，只是沒想到韓孝周突然站起來又坐下來的過程中，裙子竟瞬間爆開，嚇得她急喊卡，李光洙與Jaejae看到後也機智的擋在鏡頭前逗趣的要求大家「不准看」，此時的姜河那則是立刻衝去面向牆壁，巧妙的迴避視線，直到主持人喊他，他才幽默的回應「都好了嗎？」並害羞的走回座位，逗得現場所有人哈哈大笑。

網友看到姜河那的反應也紛紛大讚「姜河那真可愛」、「男神太暖了」、「會被他們給笑死」、「這影片讓我從頭笑到尾」、「他們實在太嗨了」，引起熱烈討論。

而在劇中總是飾演暖男的姜河那，這次在《海盜：鬼怪旗幟》中卻突破以往造型，除了將頭髮燙成爆炸捲頭外，外型也打扮得十分粗曠，讓粉絲們眼睛為之一亮，引起熱烈討論。