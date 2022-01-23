37歲陳女將新莊區頭興街老舊公寓租屋處頂樓加蓋，供人聚賭吸毒，新莊警方今午夜破門攻堅逮捕13人，其中，有3條通緝的李男倉皇爬窗跳樓逃亡，卻卡在防火巷半空中被救下，警方訊後依賭博罪嫌、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送法辦。

新莊警方掌握情資，有毒品前科的陳女租下位於新莊區頭興街上的頂樓加蓋套房，近期常有陌生人頻繁出入，懷疑有非法情形，今天凌晨0時許，警方持搜索票前往破門攻堅。

警方攻堅時，屋內一陣騷動，警方上前控制場面，查扣骰子、碗公、賭資7萬多元、抽頭金1700元、監視器鏡頭、毒品安非他命9包（共7.6公克）、海洛因3包（共1.5公克）、吸食器2組。

後續警方擴大搜索，發現背有3條毒品、詐欺、竊盜通緝的45歲李姓男子趁亂中摸黑爬窗跳樓身上，未料卡在狹窄防火巷二、三樓間半空中動彈不得，警方連忙通報消防隊支援才將他平安救下。

新莊警方表示，共查獲13人，其中包括毒品通緝的25歲張姓女子，全案分別依賭博罪嫌、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送法辦。

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