春節即將到來，台南山上花園水道博物館與南良集團合作，在年節期間將推出「真愛健康，健康過年」活動，除每天發放造型可愛的虎年特製紅包袋外，還規畫書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等多元活動，希望讓入園民眾由內在心靈到外在身體，建立健康新生活。

市府文化局長葉澤山指出，今年的春節連假長達9天，但因受制於疫情，大多數民眾只能在國內過年。文化局在台南市各區遍地開花，除了鹽水月津港燈節、龍崎空山祭，以及市區的古蹟景點都安排精采活動之外，近來相當熱門的山上花園水道博物館，因擁有廣闊的戶外空間，加上多樣化的親子設施與豐富植栽，也是親子走春的好去處。

今年水道博物館配合春節活動以健康為主題，在南良集團的協助下，以虎年元素加上水道特色，設計出「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」等3款創意紅包袋及「虎哩勇建」福卡，將在春節期間限量發放給遊客。

此外，水道博物館還邀請蕭季慧、汪山河等2位書法家現場揮毫，以及施政忠、吳木村、林溪南等3位武術名家到場演練，加上施子檀的詩經吟唱與林文、邱秉鎰的音樂演奏，精采多元的活動，期盼民眾在遊憩時也能有所收穫。