總統蔡英文昨出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕式，致詞時肯定前總統蔣經國保台立場，卻遭民進黨前立委段宜康臉書砲轟「莫名其妙，無言以對。」新北市長侯友宜今（23）日被問到對此事看法，他說，對中華民國有貢獻的，不管是任何人，我們都要心存感恩。
侯友宜表示，我們在看所有歷史的過程當中，記得，對中華民國有貢獻的，不管是任何一個人，我們都要心存感恩，所有對中華民國國家有貢獻的，不管是總統也好，所有的長官或所有的人民，只要大家做出貢獻，我們要心存感謝。
總統蔡英文昨出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕式，致詞時肯定前總統蔣經國保台立場，卻遭民進黨前立委段宜康臉書砲轟「莫名其妙，無言以對。」新北市長侯友宜今（23）日被問到對此事看法，他說，對中華民國有貢獻的，不管是任何人，我們都要心存感恩。
侯友宜表示，我們在看所有歷史的過程當中，記得，對中華民國有貢獻的，不管是任何一個人，我們都要心存感恩，所有對中華民國國家有貢獻的，不管是總統也好，所有的長官或所有的人民，只要大家做出貢獻，我們要心存感謝。
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