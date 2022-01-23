花蓮縣寵運動運動公園今正式啟用，不少飼主一早就帶著家中毛小孩前往，讓牠們在草地上盡情自由奔跑。（羅亦晽攝）

花蓮縣寵運動運動公園今正式啟用，縣府農業處搭配「123世界自由日」，舉辦流浪犬認領養活動，藉主動走向民眾方式，幫助浪浪能找到溫暖的家。（羅亦晽攝）

花蓮縣寵運動運動公園內有不少供犬隻活動遊憩的設施。（羅亦晽攝）

花蓮縣寵運動運動公園內有不少供犬隻活動遊憩的設施。（羅亦晽攝）

花蓮縣寵運動運動公園內有分大小狗專區，每區沒口均有提供寵物便袋與垃圾桶，供飼主即時處理毛小孩的糞便。（羅亦晽攝）

花蓮縣內寵物犬約4萬隻，經縣議員張美慧爭取，花蓮縣政府選定美崙溪上游高灘地設置寵運動公園，是東部首座，經1年多的施工，今正式啟用，不少飼主一早就帶著家中毛小孩前往，讓牠們在草地上盡情自由奔跑，縣府農業處也搭配「123世界自由日」，舉辦流浪犬認領養活動，藉主動走向民眾方式，「浪愛有家」。

花蓮縣府選在美崙溪上游逾4000平方公尺河川高灘地建置寵物運動公園，以圍籬區分大小狗專區，每區裡頭還設有紅磚步道、遮陽棚、洗腳池、寵物遊戲設施等，門口提供寵物便袋與垃圾桶，供飼主即時處理毛小孩的糞便，前年9月動工，去年底完工，今正式啟用。

不少民眾聽聞寵物公園啟用，一早就很興奮地帶著家中毛小孩搶先體驗，「寵物運動公園的啟用，對狗奴才來說是一件很棒的事情」，其中一名梁性飼主表示，在外遛狗時，容易被不喜歡寵物的人歧視，他們好像隨時隨地認為，狗會咬人，所以自己在外遛狗，都不敢把牽繩放開，然而公園啟用後，家中毛小孩也在安全空間內，自由自在地奔跑。

由於今天是「123世界自由日」，農業處搭配寵物運動公園啟用，辦理「浪牠有家．寵愛一生」流浪犬認領養活動，動植物防疫所長周黃得榮表示，期許透過將流浪犬從狗貓躍動園區帶出來，以主動走向民眾方式，提升找到家的機率，並宣導「以領養取代購買」，而寵物公園未來可能會是認領養活動一個重要位置，只要民眾一多，這些浪浪就更有機會。

此外，因寵物運動公園屬公共空間，園區設施若因不當使用以致損壞，恐對前往遊憩的犬隻造成影響，對此，建設處長鄧子榆說，園區內或周邊垃圾撿拾及雜草清除等環境維護，由環保局協助處理，設施則由建設處負責，未來除將種植樹木改善現地空間遮蔭性不足的問題，也增加管養預算，定期檢查維護相關設施。