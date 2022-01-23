太陽確實是最近狀態最火燙的球隊！面對包含布羅格登、利佛特、沙波尼斯、透納等主力全都受傷缺陣的溜馬，太陽23日靠著布瑞吉斯攻下全場最高23分，保羅也拿18分、16助攻驚人雙十，最後以113比103力挫溜馬，勇奪6連勝，且以36勝9敗穩居西區與聯盟龍頭。

就算面對陣容殘破的溜馬，太陽上半場仍打得相當辛苦，主因出在當家射手戴文布克陷入手感低迷，半場投12中3，僅拿6分，所有進球都靠上籃，幸好太陽仍有保羅半場6投全進，貢獻14分、9助攻，上半場結束，太陽56比54領先。

儘管戴文布克下半場仍舊低迷，幸好太陽仍靠保羅、布瑞吉斯及畢約伯攜手打出14比2小高潮，轉眼擴大差距到20分，不過才剛擊敗勇士的溜馬沒有放棄，打到最後4分鐘，竟把分差追到只差6分，幸好卡麥隆強生連取5分穩住戰局。

太陽除了布瑞吉斯與保羅的精采表現，替補中鋒畢約伯也交出21分、13籃板與5助攻的優異數據，表現完全不像才跟加盟太陽，麥基13分、11籃板，唯獨戴文布克狀態低迷，全場投23中5，僅拿11分；溜馬以杜阿特與史蒂芬生各有17分最高。